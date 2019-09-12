Самара, , 09:14 — REGNUM Россельхознадзор запретил продажу лекарственных препаратов для животных, произведенных в Уфе и Владимире в связи с их несоответствием заявленному качеству. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

По сообщению сотрудников надзорного ведомства, несоответствие установленным требованиям качества обнаружено в следующих препаратах:

«Мазь камфорная-Вет» (серия 22, срок годности 08.2020), которая произведена в городе Владимире ООО «Торговый дом «БиАгро». Данный препарат забракован по показателю: «Массовая доля камфора».

«Споровит (сухой)» (серия 93, срок годности 05.2021), произведенный в Уфе ООО «Экохимтех». Он не прошел контроль качества по показателю: «Живые микробные клетки (количество живых бактериальных клеток Bacillus subtilis, КОЕ/г, не менее)».