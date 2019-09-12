Петропавловск-Камчатский, , 09:20 — REGNUM В посёлке Завойко в пригороде Петропавловска-Камчатского детей будут принимать в педиатрическом кабинете в здании, где проводится капитальный ремонт. Ранее власти обещали, что подберут другое помещение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Педиатрический кабинет в посёлке Завойко был закрыт 20 июня в связи с тем, что располагался в аварийном здании. Более 1300 детей остались без медицинской помощи, родителям рекомендовали возить детей в Петропавловск-Камчатский, но это вызвало вполне понятное возмущение жителей. Позже губернатор края Владимир Илюхин пообещал, что здание будет отремонтировано, а на время ремонта для педиатрического кабинета подберут иное помещение. Теперь же региональный минздрав сообщил, что, пока ведётся капремонт кровли и второго этажа, педиатрический кабинет будет работать на первом этаже.

В социальных сетях камчатцы порекомендовали чиновникам возить своих детей на лечение в таких условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, суд принял решение о том, что детская больница Петропавловска-Камчатского заплатит 8 млн рублей родителям ослепшего по вине врачей ребёнка. Ребёнок ослеп в результате неквалифицированного лечения.