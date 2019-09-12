Димитровград, Ульяновская область, , 09:02 — REGNUM В Ульяновской области продолжают орудовать аферисты под видом работников коммунальных служб, при этом ведут себя нагло и агрессивно. На днях жертвой мошенника едва не стала жительница Димитровграда, к которой под видом сотрудника водоканала с «корочкой» пришёл аферист, успев перекрыть в квартире воду, сообщает администрация Димитровграда.

В диспетчерскую общества «Ульяновскоблводоканал» поступил очередной звонок о попытках продажи неизвестными личностями под видом работников организации оборудования для улучшения качества питьевой воды. При этом мошенники для большей достоверности теперь продавцы фильтров вооружились «корочками».

Жительница проспекта Димитрова сообщила, что аферист пришёл под предлогом проверки, предъявив удостоверение якобы работника водоканала. И предложил пенсионерке приобрести за 10 тыс. рублей за установку фильтров для очистки воды, пригрозив женщине отключением воды за отказ от услуг и товара. Получив отказ, злоумышленник проследовал в туалет и перекрыл в квартире воду, при этом заявив жильцам квартиры, что им на сутки отключили стояк. Женщина незамедлительно обратилась в водоканал, где информацию о проведении обхода горожан опровергли.

Специалисты городского водоканала отмечают, что не проводят проверок качества воды и установку оборудования для улучшения и очистки воды внутри квартир абонентов.

Отметим, что ранее жертвой мошенников стала жительница Ленинского района Ульяновска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности банка связывались с пострадавшей, которую предупредили о попытке несанкционированного списания средств с её счета. Чтобы удостовериться в наличии средств, мошенники попросили сообщить номер карты, выяснив в ходе разговора, что у женщины имеется 35 тыс. на другой карте, после чего предложили для сохранности сбережений перевести средства на якобы «безопасный счет, действительный до 2024 года». Как только горожанка перевела 30 тыс. рублей, мошенники перестали выходить на связь.