Мосул, Ирак, , 09:12 — REGNUM Ополченцы «Хашд аш-Шааби» временно не позволили заместителю губернатора Мосула Сирвану Рожбаяни вернуться в свой дом после инцидента на контрольно-пропускном пункте города, об этом 11 сентября сообщает Kurdistan24.

Политик в интервью изданию отметил, что регулярно проезжает многие контрольно-пропускные пункты города, когда едет на работу, однако в этот раз его остановили по невыясненным причинам и открыли стрельбу.

«Я проинструктировал свою охрану не открывать ответный огонь. На некоторое время нас задержали», — отметил Рожбаяни.

Напомним, повстанцы «Хашд аш-Шааби», лояльные Ирану, представляют из себя по сути неподконтрольные центральному правительству Ирака группы. В провинции Ниневия они отличаются особенным самоуправством.

Ополчение было сформировано в 2014 году после соответствующего призыва аятоллы Али Систани, являющегося главным шиитским духовным лидером Ирака.

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