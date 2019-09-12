Зеленогорск, Санкт-Петербург, , 09:10 — REGNUM Два автомобиля пострадали от огня в Курортном районе Санкт-Петербурга (Зеленогорск) 12 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Пламя охватило припаркованный автомобиль. Сигнал о возгорании поступил на диспетчерский пуль в 4:02. Прибывшие на место огнеборцы потушили пламя в 4:20, но огонь успел повредить две машины.

«В легковом автомобиле марки Форд сгорели сгораемые части, при этом у рядом припаркованного автомобиля Субару частично оплавились детали», — говорится в сообщении пресс-службы спасателей.

Сведений о пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.