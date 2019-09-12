Волгоград, , 09:02 — REGNUM Пожар на даче унес жизни троих человек в Волгоградской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Пожар произошел в садоводческом товариществе «Дзержинец». Сигнал о происшествии на пульт диспетчера поступил 11 сентября в 23:51 (22:51 мск).

«Горели блочная летняя кухня размером 7×8 м и блочная баня размером 5×5 м по всей площади. Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:50», — говорится в сообщении от ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По данным источника агентства, в пожаре погибли три человека, личности которых устанавливаются.