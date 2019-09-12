Красноярск, , 08:45 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили два лесных пожара в двух районах на площади 81 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в региональном министерстве лесного хозяйства.

В тушении принимали участие более 40 человек.

На утро 12 сентября в Красноярском крае зарегистрировано 10 лесных пожаров, в том числе одно возгорание на площади 2 га действует в авиационной зоне в Эвенкийском районе. Ещё девять возгораний действуют в Эвенкии в зоне контроля на площади 12,3 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро 11 сентября также превышала 12 тыс. га.

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