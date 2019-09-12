Лефкоша, , 09:50 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил, что жертв в результате произошедшего утром в четверг, 12 сентября, взрыва на складе боеприпасов к востоку от города Гирне на севере Кипра нет. Жители из близлежащего селения Арпакей эвакуированы, пожар локализован. Об этом Озерсай сообщил в своем официальном аккаунте в Facebook, передает агентство Associated Press.

По словам Озерсайя, пожар и взрывы на территории артиллерийского склада продолжаются. Район обесточен.

«В близлежащих строениях выбило стекла. Несколько человек получили легкие ранения», — отметил Озерсай.

СМИ сообщили, что несколько туристов, остановившихся в гостинице неподалеку, получили травмы от осколков разбившихся окон.

Причины взрыва расследуются.