Ереван, , 08:48 — REGNUM Пожары общей площадью более 6700 квадратных метров потушены в Армении. Об этом 12 сентября сообщает МЧС республики.

Ведомство отмечает, что возгорания происходили на пастбищах страны. В тушении огня участвовало 7 пожарных групп МЧС.

По информации, огонь вспыхнул в Канакер-Зейтунском административном районе Еревана, где пожарным удалось потушить возгорание на 1500 квадратных метров. В селе Таир в Армавирской области огонь охватил территорию в 2000 квадратных метров, в селе Мердзаван — в 3000 квадратных метров.

На данный момент все пожары локализованы.