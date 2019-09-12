Киев, , 08:41 — REGNUM В Киеве задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, подозреваемый в связях с террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 11 сентября в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

Мужчина находится в розыске по линии Интерпола.

«Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины для укрытия от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказано в сообщении.

В данный момент иностранец арестован на 40 суток. Начата предварительная проверка, необходимая для его дальнейшей экстрадиции.

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