Киев, 12 сентября 2019, 08:41 — REGNUM В Киеве задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, подозреваемый в связях с террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 11 сентября в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).
Мужчина находится в розыске по линии Интерпола.
В данный момент иностранец арестован на 40 суток. Начата предварительная проверка, необходимая для его дальнейшей экстрадиции.
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