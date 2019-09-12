Багдад, , 08:37 — REGNUM Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла удары по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, об этом 11 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Бомбардировке подвергся остров Канус в провинции Салахуддин, в результате чего были уничтожены убежища террористов. Бомбардировщики сбросили на цели около 36 тыс. кг взрывчатых веществ.

Как утверждается в заявлении коалиции, уничтоженный объект был главным транзитным узлом и убежищем для боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то, что в целом указанная террористическая группировка в Ираке уничтожена, она сохраняет некоторую активность благодаря спящим ячейкам и труднодоступным укрытиям.

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