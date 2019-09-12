Уфа, , 08:54 — REGNUM Около двух тысяч нормативных правовых актов и их проектов, содержащих коррупциогенные факторы, выявила прокуратура Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы, за шесть месяцев текущего года в рамках антикоррупционной экспертизы сотрудниками прокуратуры были проверены более 19 тыс. нормативных актов и их проектов.

В результате 1,9 тыс. нормативных правовых актов, а также их проектов содержали коррупциогенные факторы.

Прокурорами было вынесено более 1 тыс. протестов, внесено 120 требований и 56 представлений, направлена 361 информация.

«После прокурорского вмешательства изменены 1024 нормативных акта, предотвращено принятие 363 незаконных решений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам сотрудников надзорного ведомства, чаще всего коррупциогенные факторы выявлялись в документах, которые регулируют вопросы в сфере защиты прав и свобод человека, прохождения государственной и муниципальной службы, а также использования государственного и муниципального имущества.

По требованию прокуратуры из 30 административных регламентов минтруда Башкирии «исключены коррупциогенные факторы, которые могли способствовать необоснованному истребованию документов, находящихся в распоряжении самого ведомства, или отказу заявителю в их приеме».

Напомним, что антикоррупционная экспертиза документов прокуратурой Башкирии осуществляется на постоянной основе.