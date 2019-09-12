Улан-Удэ, 12 сентября 2019, 08:29 — REGNUM При пожаре в жилом доме в Бичурском районе Бурятии погибла 78-летняя женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Как отмечается, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнём.
«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окон дома шел дым. В результате тушения возгорания на диване было обнаружено тело 78-летней пожилой женщины, хозяйки дома. Предположительно, причиной смерти послужило отравление угарным газом», — сообщили в агентстве.
Всего сутки в республике произошло 9 пожаров, из которых 5 — в районах республики.
Как сообщало ИА REGNUM, неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении сигарет, является главной причиной пожаров. Также возгорания происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, транспортных средств, неисправные печи и гроза.
Читайте также: Большая часть пожаров в Бурятии возникает из-за мусора