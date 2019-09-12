Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM При пожаре в жилом доме в Бичурском районе Бурятии погибла 78-летняя женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнём.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окон дома шел дым. В результате тушения возгорания на диване было обнаружено тело 78-летней пожилой женщины, хозяйки дома. Предположительно, причиной смерти послужило отравление угарным газом», — сообщили в агентстве.

Всего сутки в республике произошло 9 пожаров, из которых 5 — в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении сигарет, является главной причиной пожаров. Также возгорания происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, транспортных средств, неисправные печи и гроза.

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