Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В одном из детских садов Верх-Исетского района Екатеринбурга родители пожаловались на денежные сборы в качестве оплаты за охрану учреждения. Речь идёт о сумме 500 рублей, которую предлагают платить за ребёнка ежемесячно отдельной квитанцией.

Как сообщает портал интерактивных новостей ЕАН, на данный момент в детском саду есть охранник, который следит за правопорядком, но, как пояснили родители, деньги требуются на охрану ЧОПа и установку тревожной кнопки, и что якобы, это требование Росгвардии.

В свою очередь в Росгвардии изданию пояснили, что не занимаются финансовыми взаимоотношениями между родителями и образовательными учреждениями. А в департаменте образования Екатеринбурга пояснили, что подобные сборы носят добровольный характер, и родительский комитет сам решает, нужна ли в детском саду дополнительная охрана.