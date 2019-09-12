Лондон, , 08:22 — REGNUM Ребенок 13 лет (пол не называется), страдающий ожирением, скончался на больничной койке в Великобритании, после того, как мать принесла ему в палату еду, сообщило 11 сентября The Daily Mail.

Смерть наступила в 2015 году, но подробности были преданы огласке недавно в связи с судебным рассмотрением дела в Манчестере. Подросток страдал ожирением, с которым семья боролась 10 лет. При этом утверждается, что мать отказалась от физических упражнений, которые ребенку рекомендовали в школе. Доходило до того, что ребенок в тайне от матери посещал уроки физкультуры. Мать обвиняется в «эмоциональном насилии» над ним.

Когда состояние подростка ухудшилось, его поместили в больницу. Мать приносила ему еду даже когда он лежал в реанимационном отделении. Согласно диагнозу врачей, ребенок скончался из-за болезни сердца, которая развилась из-за ожирения.