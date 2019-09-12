Уфа, , 08:15 — REGNUM Приговор в отношении бывшего бухгалтера учреждения ФСИН, похитившей более 2,3 млн рублей, вынес Ленинский районный суд г. Уфы. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В ходе судебного заседания было установлено, что 39-летняя сотрудница бухгалтерии ФКУЗ «Медико-санитарная часть-2 ФСИН России рассчитывалась по своим долгам из кассы учреждения, самовольно перечислила на свой банковский счет более 284 тыс. рублей и не вносила в кассу учреждения денежные средства.

Кроме этого, во время проведения аудиторской проверки обвиняемая, в целях сокрытия содеянного, сфальсифицировала документы по получении денег другим сотрудником.

При расследовании данного дела женщина вернула порядка 1,8 млн рублей.

В результате, суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц условно. Кроме этого суд взыскал с нее сумму причиненного вреда.