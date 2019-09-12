Найроби, , 08:09 — REGNUM Полиция Кении расследует обстоятельства, которые привели к тому, что 14-летняя школьница покончила с собой после того, как ее школьная форма запачкалась менструальной кровью. Об этом сообщает ВВС Africa.

Мать погибшей рассказала, что за испачканную в крови форму ее дочь унизил учитель в начальной школе Кабиангек в пятницу, 6 сентября.

«Ей было нечего использовать в качестве прокладки. Когда кровь запачкала ее одежду, ей сказали покинуть класс и выйти на улицу», — рассказала мать.

После самоубийства дочери во вторник, 10 сентября, женщина вышла на демонстрацию перед школой, которая находится в 270 км к западу от столицы Найорби. К ней присоединились около 200 других родителей, требуя арестовать учителя, унизившего девушку.

Согласно кенийской частной газете Daily Nation, полиция использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые заблокировали дорогу, и теперь школа закрыта.

Начальник полиции сельского района Рифт-Валли Алекс Шиконди заявил, что расследование продолжается. Пользуясь случаем, он призвал родителей наладить тесные отношения со своими детьми.