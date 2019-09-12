Екатеринбург, , 07:56 — REGNUM В Екатеринбурге молодой человек, который не успел на отходящий от остановки троллейбус, сломал стеклоочистители транспортного средства и покусал пальцы водителю. В сети появилось видео инцидента, который произошёл 10 сентября возле Дома кино.

Как сообщает городской портал Е1, в тот день молодой человек, выйдя из магазина, заметил отъезжающий троллейбус и побежал за ним. После того как общественный транспорт всё-таки остановился молодой человек сломал стеклоочистители и покусал пальцы управлявшей троллейбусом женщине.

Вскоре в интернете появилась запись инцидента. На ней видно, как парня пытаются задержать двое мужчин, однако молодому человеку удаётся убежать.

Отметим, что пострадавшей водителю троллейбуса понадобилась помощь медиков, а полиция по данным фактам проводит проверку.