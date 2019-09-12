Вена, , 07:52 — REGNUM В австрийском аэропорту Вена-Швехат задержан человек, пытавшийся провезти чемодан, полный живых рептилий. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Проживающий на Филиппинах австриец вызвал подозрение у сотрудников таможни, а при рентген-сканировании его чемодана они увидели, что внутри что-то шевелится. В чемодане были обнаружены 43 ядовитые змеи и 45 других рептилий, в том числе ящерицы и гекконы. Все они были живы. Каждая рептилия была завернута в тонкий чулок. 20 из них относятся к особо охраняемым видам.

Животных передали специалистам венского зоопарка Шённбрунн и специализированного парка рептилий Клагенфурта. Задержанный признался, что намеревался выгодно продать змей и ящериц в Германии. Возбуждено дело о нарушении закона о торговле редкими видами животных.

Читайте также: Krone: как туристы с сувенирами попадают впросак на таможне в Австрии