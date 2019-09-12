Абакан, , 07:46 — REGNUM На одном из перекрестков Абакана 12 сентября произошло ДТП с участием такси. В аварии погибла женщина, еще трое человек госпитализированы, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Республике Хакасия.

Такси GörlitzPhotography

По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля «Рено Логан», работая таксистом, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Для этого он набрал высокую скорость. В результате машина въехала в «Ниссан Вингроуд».

Пассажирка такси, которая сидела рядом с водителем, погибла. Травмы получили таксист и другой пассажир. Вместе с ними в больницу был доставлен и водитель «Ниссана».

Отмечается, что никто из попавших в ДТП не был пристегнут ремнями безопасности.