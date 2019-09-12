* ИГ — запрещённая в России организация

Аддис-Абеба, , 07:37 — REGNUM В Эфиопии были арестованы предполагаемые члены террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нескольких городах недалеко от ее границ с Сомали и Кенией. Об этом сообщает ВВС Afaan Oromoo.

По словам военного чиновника полковника Тесфае Аялью, большинство арестованных являются гражданами Сирии и Йемена. Среди них также были граждане Эфиопии.

Полковник Тесфае сказал, что разведывательная сеть Эфиопии и ее хорошие отношения с соседним Сомали привели к успешному аресту предполагаемых боевиков.

По информации издания, в настоящее время группировка присутствует в Сомали, однако это первый раз, когда ее предполагаемые члены были задержаны в Эфиопии.

В прошлом месяце ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что впервые производит аудио‑ и видео-контент на амхарском языке, который является официальным языком Эфиопии. Аналитики говорят, что это явный признак того, что у джихадистов существует сеть внутри страны.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.