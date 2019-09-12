Чернигов, Украина, , 07:38 — REGNUM В Черниговской области 39-летний бывший боевик украинских формирований, участвовавший в карательной операции в Донбассе, напал на односельчан и попытался покончить с собой, сообщил 11 сентября телеканал «1+1».

Сначала мужчина позвонил в сельсовет, потребовал выселить соседей, с которыми он делит дом. После отказа он пришёл с горючим, и поджёг кабинет председателя сельсовета.

Затем злоумышленник взял холодное оружие, пневматическое оружие и напал на родственников бывшей жены и соседей. От полученных ран скончалась бывшая тёща экс-боевика. Ещё три человека находятся в больнице.

После содеянного мужчина попытался покончить с собой, но его удалось спасти. В данный момент он находится в СИЗО.

По словам его знакомого, бывший участник войны в Донбассе жаловался, что нигде не может себя применить, и заявлял, что лучше бы его убили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Киевом полицейские задержали мужчину, который бросил в их сторону две гранаты. У него нашли целый арсенал огнестрельного оружия, патронов и гранат.

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