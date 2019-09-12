Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM В Екатеринбурге объявлен розыск девочки 2006 года рождения, которая пропала два дня назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отеле по связям со СМИ городского УМВД.

По данным правоохранительных органов, дочь сбежала от матери 10 сентября около 13:20, когда они находились в торговом центре на проспекте Космонавтов, 86. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. Полиция просит граждан что-либо знающих о том, где находится ребёнок сообщить информацию в правоохранительные органы.

Рост пропавшей девочки — 157 см, волосы каштановые, глаза карие. В день исчезновения она была одета в тёмно-синие джинсы и розовую джинсовую кофту.