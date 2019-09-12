Владивосток, , 07:11 — REGNUM Пограничники Приморья 11 сентября задержали 16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков из Северной Кореи, которые незаконно ловили кальмар в российской исключительной экономической зоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю.

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"Вопреки предпринимаемым мерам иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством», — пояснили пограничники.

Генконсулу КНДР во Владивостоке доложили о происшествиях.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные суда в ожидании тайфунов укрывались в бухтах Приморского края и многие из них вели незаконную добычу ресурсов в российских водах.