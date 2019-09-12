Хабаровск, , 06:50 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен. Её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сегодня Железнодорожный суд Хабаровска решает вопрос об отстранении Ольги Тен от должности в связи с возбуждением уголовного дела. Накануне чиновницу допросили сотрудники СК РФ. Мера пресечения для Ольги Тен пока не избрана.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года был арестован по подозрению во взятке в размере 4 млн главный дорожник Хабаровска Олег Гроо. Он помещен в СИЗО, в его квартире и рабочем кабинете прошли обыски.