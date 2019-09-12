Карпинск, Свердловская область, , 06:50 — REGNUM В Свердловской области из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись автомобили «Тойота Камри» и ВАЗ-2112. Это произошло на 47 км автодороги между Волчанском и Карпинском.

Как сообщает информационный портал Е1, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 сентября в 20:40 по местному времени. В дорожной полиции уточнили, что иномарка сбила выбежавшее на дорогу животное, а затем машину выбросило на встречную полосу, где и произошло столкновение автомобилей.

К счастью, никто из людей серьёзно не пострадал. А вот лось после столкновения с автомобилем погиб на месте. Труп животного увезли местные охотоведы.

Отметим, что в отношении водителя «Тойоты» был составлен протокол. По данным дорожной полиции он нарушил скоростное ограничение на участке дороги.