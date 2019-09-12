Петропавловск-Камчатский, , 05:31 — REGNUM Экс-начальник УМВД Камчатки Александр Сидоренко отпущен из-под стражи и отправлен под домашний арест. Под арестом он находится уже два года по подозрению в коррупционных преступлениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Начальник УМВД по Камчатке отстранён от исполнения обязанностей

Ранее Сидоренко, арестованный в 2017 году, был этапирован в Хабаровск и помещен в СИЗО. Сейчас его дело передали на Камчатку, соответственно, туда же перевезли арестанта. Суд Камчатского края принял решение об изменении меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Александра Сидоренко подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи полагают, что он причастен к финансовым махинациям со строительством вертолётной площадки для спецподразделений, другим преступлениям.