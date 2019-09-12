Екатеринбург, , 05:22 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на автодороге «Екатеринбург — Тюмень» вечером 11 сентября. На 65 км трассы легковая машина «Шевроле Лачетти» выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузным автомобилем «ДАФ», в результате чего последний съехал в кювет и загорелся.

В аварии пострадал водитель грузового автомобиля и находившиеся в легковом автомобиле водитель, женщина и 11-месячный ребёнок. Установлено, что в «Шевроле Лачетти», двигавшимся из Екатеринбурга, находилась семья из Сургута. Все пострадавшие были госпитализированы в Белоярскую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ДТП на Тюменском тракте произошло днём ранее. Ночью 10 сентября водитель грузопассажирской «Газели» на 25 км автодороги столкнулся с припаркованным на ремонт автокраном, в результате чего произошло возгорание «Газели», в которой погибли две женщины-пассажирки. Водитель вылетел в момент столкновения из машины и получил тяжёлые травмы.

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