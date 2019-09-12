Магадан, Магаданская область, , 04:25 — REGNUM Прокуратура Магадана признала законным решение о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в сфере госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как было установлено в ходе следствия, с 2017 по 2018 годы руководитель госбюджетного учреждения превысил должностные полномочия — неправомерно заключил несколько контрактов с коммерческой организацией на выполнение строительных и ремонтных работ, которые оплатил из бюджетных средств, предназначенных для финансирования иных нужд Магаданской области.

Действия директора предприятия причинили ущерб бюджету Колымы в 9 млн рублей. Обвиняемому грозит срок лишения свободы до 4-х лет.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов намерен обсуждать крупные госзакупки с общественностью в соцсетях.