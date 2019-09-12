Южно-Сахалинск, , 04:24 — REGNUM Верховный суд России отменил арест бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Высшая судебная инстанция государства пришла к выводу, что следует отменить все судебные решения о содержании известного арестанта под стражей, поскольку он находится под стражей на основании действующего приговора суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалина, был задержан в марте 2015 года по обвинению в коррупционных преступлениях. В 2018 году суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Вместе с Хорошавиным осуждены его бывшие подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов. Они приговорены к 8 и 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно, а также к крупным штрафам.