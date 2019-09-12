Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку возле поселка Зеленый в Елизовском районе Камчатки, сообщает агентство «КамИнформ».

Сообщается, что ДТП произошло на 50-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Водитель иномарки Suzuki Escudo не пропустил Nissan X-Trail, ехавший по главной дороге. От удара Nissan врезался в автобусную остановку, где стояли люди. Из-за удара бетонная плита остановки упала на людей. В результате происшествия пострадали четыре человека. Женщину, которую придавило бетонной плитой, госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября автомобиль Chevrolet Cruze врезался в остановку общественного транспорта в Пскове. В результате ДТП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Позднее виновник ДТП скончался от полученных травм в больнице.

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