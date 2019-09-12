Туруханский р-н, , 03:30 — REGNUM В Красноярском крае после доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту происшествия на реке Енисей. Об этом иа сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Уточняется, что дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Предварительно установлено, что днём 10 сентября в 50 км от посёлка Бор Туруханского района на реке Енисей в районе Вороговских островов катер столкнулся с наливным танкером. По информации ведомства, танкер следовал из Красноярска в Дудинку.

Катер, на борту которого находились три человека, затонул. Двоих спасли, местонахождение ещё одного человека не установлено. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, сначала катер сначала двигался за кромкой судового хода, а затем резко стал пересекать путь танкеру, не реагируя на звуковой сигнал и не выходя на радиосвязь.

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