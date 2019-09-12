Санкт-Петербург, , 03:19 — REGNUM Грузовой автомобиль сбил женщину, перебегавшую дорогу, во Всеволжском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе 13:00 по московскому времени на 52-м километре внутреннего кольца Кольцевой автодороги (КАД). Женщина перебегала проезжую часть и попала под грузовик Iveco. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована на санитарном вертолете. По данным портала «Мойка78», женщина выжила после столкновения. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября водитель легкового автомобиля сбил женщину-пешехода в поселке Белоярский Свердловской области. В результате ДТП женщина погибла. По предварительным данным, виновник аварии в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

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