Томск, , 03:11 — REGNUM В связи с «повышенным общественным резонансом» руководство следственного управления СК России по Томской области инициировало передачу уголовного дела в отношении подростка, ударившего по наехавшей на щенка машине, в следственные органы СК России.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Томской области, следствие считает, что дело необходимо вернуть из суда для дополнительного расследования.

Уточняется, что ранее полиция расследовала и направила в мировой суд уголовное дело по обвинению подростка в умышленном повреждении чужого имущества. 5 июня 2019 года 16-летний томич у гаражного комплекса нанёс несколько ударов по кузову автомобиля Nissan, наехавшего на его собаку. Ущерб водителю иномарки составил 14 тысяч рублей.

Обстоятельства произошедшего установит следствие, проверив, в том числе, значительность причинённого ущерба.

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Как сообщало ИА REGNUM, томский подросток стал фигурантом уголовного дела после того, как ударил по машине, задавившей его щенка. Информация об этом деле вызвала в регионе и за его пределами широкий общественный резонанс. К 11 сентября появившуюся на днях петицию в защиту юного томича подписали более 133 тысяч человек.

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