Псков, , 22:24 — REGNUM Псковский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в организации серийного производства наркотиков в особо крупном размере в одной из псковских деревень. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Псковской области, уголовное дело расследовалось по ч.5 ст.228.1 УК РФ и с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в начале 2019 года петербуржец организовал в деревне Детково Плюсского района Псковской области производство наркотиков, для чего снял в деревне частный дом, в который привёз химические вещества и реактивы, лабораторную посуду, прекурсоры и иные приспособления и предметы, необходимые для производства наркотического средства.

«Исходя из количества химических веществ и препаратов, мужчина намеревался организовать серийное производство наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 3 кг наркотического средства «мефедрон», которое указанный гражданин намеревался в дальнейшем сбывать в Санкт-Петербурге, а также употреблять сам. Вес изъятого наркотика составляет более 30 тыс. разовых доз», — сообщили в прокуратуре Псковской области.

Отметим, что санкциич.5 ст. 228.1 УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.