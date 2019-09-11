Киев, , 22:09 — REGNUM Пожар площадью около шести га возник на территории Дымарского лесничества в Киевской области в 30 километрах от Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание лесной подстилки, перешедшее в пожар, произошло в 12:25 мск рядом с селом Новые Соколы Ивановского района.

Первоначально площадь пожара составляла четыре га, но в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на территорию около шести га. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

К ликвидации возгорания привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 и два самолёте АН-32П.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении площади лесных пожаров на территории России со 183 га до 202 га по состоянию на 11 сентября.

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