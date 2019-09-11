Томск, , 21:43 — REGNUM Шесть человек получили травмы в результате ДТП с тремя легковыми автомобилями в Томске. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

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Столкновение легковых автомобилей ВАЗ, Lada Priora и Honda Civic произошло в 22:30 по местному времени на проспекте Комсомольском в Томске. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ наехал на бордюр разделительной полосы, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Lada Priora и Honda Civic.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Все пострадавшие были госпитализированы. Информация об их состоянии не сообщается.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

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