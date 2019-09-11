Джакарта, , 21:28 — REGNUM 29 человек были задержаны полицией Индонезии по подозрению в участии в массовых антиправительственных беспорядках на востоке страны. Об этом 11 сентября сообщает агентство «Антара».

Полиция. Индонезия AWG97

Задержания прошли в трёх городах Западного Папуа. Задержанные подозреваются в причастности к вандализму, поджогам и мародёрству, которые были совершены во время беспорядков 19−21 августа текущего года.

Полиция также расследует возможность совершения преступных действий по разжиганию беспорядков подозреваемыми по чьему-то указанию из-за рубежа. При этом отмечается, что большинство противоправных действий было совершено спонтанно.

Стоит отметить, что протесты на этнической почве, переросшие в беспорядки, происходили в конце августа в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа из-за дискриминации учащихся из этих регионов в других провинциях страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наказании, которое, по словам министра внутренних дел Индонезии Тито Карнавиани, грозит организаторам беспорядков в стране.

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