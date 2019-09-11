Красноярск, , 20:32 — REGNUM Семь человек обратились за медицинской помощью после опрокидывания автобуса на автотрассе в Красноярском крае. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По поступившей информации, ДТП произошло около 13:00 по местному времени на автотрассе Норильск — Алыкель. 52-летний водитель автобуса ПАЗ с десятью пассажирами, двигаясь со стороны района Кайеркан допустил съезд с автотрассы и опрокидывание автобуса, после чего покинул место ДТП.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не учёл дорожных условий и, выбрав неправильную скорость движения, не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса. Водитель за медицинской помощью не обращался. Сотрудники ГИБДД проводят проверку причин и обстоятельств ДТП.

Стоит отметить, что 11 сентября в районе города Норильска была ограниченная видимость из-за метели со снегом. На автотрассе Норильск — Алыкель временно вводилось ограничение движения легкового автотранспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием четырёх легковых автомобилей и маршрутного такси в Саратове. В результате ДТП пострадал один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое ДТП произошло в Саратове, есть пострадавший