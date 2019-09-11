Москва, , 19:40 — REGNUM Один человек пострадал в результате взрыва автомата с газированной водой в бизнес-центре в Москве. Об этом 11 сентября сообщает «Московский комсомолец».

Стакан газировки. 1966

По предварительным данным, в автомате взорвался баллон с углекислотой. У пострадавшего 35-летнего мужчины серьёзно повреждена рука, ему грозит ампутация нескольких пальцев.

Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что инцидент произошёл в бизнес-центре «Арма», расположенном в Нижнем Сусальном переулке. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.