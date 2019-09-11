Каир, , 19:31 — REGNUM Восемь человек погибли и ещё четверо пострадали в результате падения маршрутного микроавтобуса с моста в Каире, передаёт 11 сентября газета Al Ahram.

Как сообщается, авария произошла в район Имбаба, являющемся одним из самых густонаселенных кварталов в Большом Каире. Микроавтобус с пассажирами, двигаясь на большой скорости, протаранил ограждение на эстакаде и упал с большой высоты.

По предварительным данным, к трагедии привели действия водителя, который значительно превысил скоростной режим и во время одного из манёвров не смог справиться с управлением.

На месте в настоящее время работают сотрудники скорой помощи и полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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