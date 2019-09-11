Ульяновск, , 18:35 — REGNUM Минприроды Ульяновской области распространило предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Ухудшение ожидается 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства.

По прогнозу, ночью и утром 12 сентября ожидаются метеорологические условия, которые будут способствовать повышению уровня загрязнения отдельных источников выбросов. Из-за отсутствия ветра вредные примеси не рассеиваются и могут накапливаться в приземном слое атмосферного воздуха.

Соответствующий прогноз передан на крупнейшие предприятия региона для снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В министерстве напоминают, что при неблагоприятных метеорологических условиях предприятия обязаны снижать производственную нагрузку и переходить на другой режим работы.

Спасатели отмечают, что 12 сентября в Ульяновской области местами в лесах области сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса, с 13 по 16 сентября в большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса. В условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров.