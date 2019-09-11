Казань, , 19:13 — REGNUM Житель Татарии был признан виновным по решению суда в содействии террористической деятельности и приговорён к девяти годам лишения свободы. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Терроризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следствием и судом было установлено, что признанный виновным в содействии террористам Алексей Верезумский занимался вербовкой жителей села Ютазы в состав террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Верезумский, совместно со своим помощником, в настоящее время объявленным в международный розыск, склонял людей к совершению террористических акций на территории Северокавказского региона.

В 2012 году Верезумский перевёл 27,4 тысяч долларов в Исламскую Республику Пакистан, с целью финансирования вооружённых формирований в составе террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мужчина будет отбывать назначенный ему судом срок наказания в колонии общего режима. Вину Верезумский признать отказался.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте жительницы Карачаево-Черкесии, в отношении которой возбуждено уголовное дело за пособничество террористам.

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