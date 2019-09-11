Брянск, , 18:02 — REGNUM На улице 2-я аллея на территории Фокинского района в Брянске обрушилась кровля частного гаража. Сообщение о происшествии поступило спасателям 11 сентября в 11:30. Под бетонной плитой оказались зажаты два человека, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пострадавших извлекли из-под плиты, однако помочь им уже было нельзя — мужчины скончались на месте. По предварительной информации, местные жители в бесхозном гараже срезали металлические балки, поддерживающие перекрытие. В результате этого бетонные плиты рухнули вниз.

По факту гибели людей в региональном Следкоме возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.