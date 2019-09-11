Чаплыгин, Липецкая область, , 17:41 — REGNUM В Чаплыгинском районе Липецкой области 17-летнего студента колледжа осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего утрату трудоспособности, совершенное из хулиганских побуждений». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

29 июня 2018 года на берегу пруда в деревне Вишенки Лев-Толстовского района компания нетрезвых молодых людей спровоцировала конфликт с группой местных подростков. 17-летний юноша, не участвовавший в драке, убежал за помощью, но его догнал подсудимый. Он повалил его на землю и несколько раз ударил ногой. Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом бедра со смещением. Он утратил трудоспособность и до сих пор находится на реабилитации.

Вину подсудимый признал еще на стадии предварительного следствия. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно с испытательном сроком на три года.