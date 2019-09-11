Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Два члена экипажа погибли при крушении транспортного самолёта в окрестностях аэропорта города Толидо в американском штате Огайо. Об этом 11 сентября сообщает телекомпанияABC.

По предварительной информации, самолёт, перевозивший автозапчасти, потерпел крушение около 03:00 по местному времени (10:00 мск). Самолёт рухнул на грузовые автомобили, которые были припаркованы в двух километрах от аэропорта.

При падении самолёт развалился на части и загорелся. На место происшествия прибыли пожарные и оперативно ликвидировали возгорание.

В результате крушения самолёта погибли два пилота, находившиеся на борту воздушного судна. Обстоятельства и причины крушения выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении транспортного самолёта в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Транспортный самолет потерпел крушение в США