Чита, , 17:31 — REGNUM Сотрудники полиции в Забайкальском крае после нескольких дней поисков нашли в лесу заблудившуюся жительницу Сретенского района. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Забайкальскому краю.

Информация о пропаже 67-летней местной жительницы поступила в ОМВД России по Сретенскому району 2 сентября. Полицейские установили, что 30 августа пенсионерка пешком отправилась по старой лесной дороге из села Адом в село Чикичей, но до пункта назначения так и не добралась.

Сотрудники полиции незамедлительно выехал район, где могла затеряться женщина. Также к поискам были привлечены сотрудники районного подразделения регионального пограничного управления ФСБ России и местные жители.

Пенсионерку удалось найти 4 сентября — женщина была в обессиленном состоянии и находилась в болотистой местности. Проведя пять дней в лесу она не могла самостоятельно передвигаться.

Из подручных средств силовики соорудили носилки, на которых донесли женщину до транспортного средства, а затем доставили в больницу.

Сейчас медики оценивают состояние женщины как удовлетворительное. Вскоре она вернется домой.