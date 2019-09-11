Белоусово, , 17:40 — REGNUM В Калужской области 48-летний житель города Белоусово Жуковского района обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении детей через соцсети, сообщили 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год обвиняемый переписывался с двумя малолетними девочками. Он уговорил детей переслать ему фотографии в обнаженном виде. После задержания злоумышленник пытался скрыться от органов предварительного следствия, выпрыгнув с окна третьего этажа следственного отдела. Он угнал автомобиль, стоявший у здания, и даже украл имущество, находящееся в машине. Задержать мужчину удалось в результате активных следственно-оперативных действий.

Обвиняемый признался в содеянном частично. Следователи изъяли у мужчины мобильный телефон, ноутбук, на которых обнаружили фотографии потерпевших малолетних девочек. Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Мужчине вменяются насильственные действия сексуального характера, угон транспортного средства и кража.