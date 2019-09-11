Геленджик, Краснодарский край, , 17:30 — REGNUM В Геленджике Краснодарского края сотрудниками УФСБ был задержан подполковник полиции — при получении взятки в 550 тыс. рублей. Полицейский был задержан 10 сентября.

По сообщению «Комсомольской правды — Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подполковник полиции, занимавший должность начальника отделения исполнения административного законодательства отделения МВД по Геленджику, был задержан при получении взятки в 550 тыс. рублей через посредника «за покровительство в области незаконных туристических поездок в горы — джиппинг».

В отношении полицейского следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. «Кубань 24» также уточняет, что 550 тыс., при получении которых был задержан сотрудник полиции — только часть взятки в 1,2 млн рублей. В ГУ МВД по региону также начали проверку в отношении сотрудника полиции.