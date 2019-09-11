Киев, , 17:16 — REGNUM Сегодня, 11 сентября, в селе Калиновка (Винницкая область) на армейском 48-ом арсенале произошло шесть взрывов боеприпасов. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Дежурные службы арсенала зафиксировали задымление около 11.30. Оно произошло на технической территории базы хранения в Калиновке. Кроме того, было слышно шесть взрывов боеприпасов, которые ранее были вывезены на техническую территорию для дальнейшей утилизации», — пояснил Мотузяник.

Представитель минобороны уточнил, что детонация боеприпасов произошла из-за возгорания сухой травы.

«По предварительной информации можно сказать, что это задымление произошло из-за горения травы. Там горло около 2 га сухой травы. Хочу успокоить общественность, сейчас нет угрозы ни военнослужащим ВСУ, ни гражданскому населению. Ситуация контролируемая», — добавил Мотузяник.

Он сообщил, что на территории арсенала продолжаются работы по локализации возгорания.

«Сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, привлечена специальная техника. Кроме того, там есть представители национальной полиции и конечно там определяют все обстоятельства наши военнослужащие Военной службы правопорядка Вооруженных сил. В настоящее время продолжается локализация возгорания», — сказал Мотузяник.

При этом он не опроверг информацию о том, что из близлежащих населенных пунктов началась эвакуация гражданского населения.

«Я не готов об этом говорить. Во-первых, это не является функцией министерства обороны эвакуировать людей. По данным нашего оперативного штаба, оснований для эвакуации жителей поселка пока еще нет», — подытожил Мотузяник.

Ранее издание UA :Вінниця сообщило, что председатель Калиновской объединенной территориальной громады Анатолий Шамалюк заявил, что ситуация контролируема, но детей решили эвакуировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года под Калиновкой также горели военные склады. Пожар спровоцировал детонацию снарядов, огонь охватил 10% от общей площади военного объекта. Тогда из зоны предполагаемого поражения были эвакуированы свыше 30 тысяч человек.